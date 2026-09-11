Vecinos en La Rioja se preparan para intensas lluvias y vientos esta semana

El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta amarilla por lluvias y vientos que afectarán a varios departamentos, incluyendo Chilecito y Famatina. Se anticipan tormentas fuertes con ráfagas de viento de hasta 100 km/h. Se recomienda precaución y evitar desplazamientos innecesarios.

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La población de La Rioja ha recibido un alerta preventiva por parte del Sistema Provincial de Emergencias, debido a la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas en diversas áreas. Se prevén condiciones climáticas adversas que podrían afectar la seguridad y el tránsito en los próximos días.

El alerta amarilla se extiende a los departamentos de Vinchina, General Lamadrid, Famatina, Chilecito, y otros, con especial atención a Chamical y General San Martín. Se anticipa que algunas tormentas sean localmente fuertes, con potencial de granizo y vientos de más de 70 kilómetros por hora.

Asimismo, se emitió un aviso por vientos que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 100 en zonas de montaña. Se aconseja a la comunidad que tome las precauciones necesarias, ya que estos fenómenos pueden causar daños a estructuras y caída de árboles.

El alerta estará vigente desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes, y se recomienda evitar desplazamientos innecesarios. La Dirección de Meteorología de La Rioja continuará supervisando la situación y brindará actualizaciones sobre el desarrollo de las condiciones climáticas.