Vecinos en La Rioja se preparan para intensas lluvias y vientos esta semana

La población de La Rioja ha recibido un alerta preventiva por parte del Sistema Provincial de Emergencias, debido a la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas en diversas áreas. Se prevén condiciones climáticas adversas que podrían afectar la seguridad y el tránsito en los próximos días.
El alerta amarilla se extiende a los departamentos de Vinchina, General Lamadrid, Famatina, Chilecito, y otros, con especial atención a Chamical y General San Martín. Se anticipa que algunas tormentas sean localmente fuertes, con potencial de granizo y vientos de más de 70 kilómetros por hora.
Asimismo, se emitió un aviso por vientos que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 100 en zonas de montaña. Se aconseja a la comunidad que tome las precauciones necesarias, ya que estos fenómenos pueden causar daños a estructuras y caída de árboles.
El alerta estará vigente desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes, y se recomienda evitar desplazamientos innecesarios. La Dirección de Meteorología de La Rioja continuará supervisando la situación y brindará actualizaciones sobre el desarrollo de las condiciones climáticas.