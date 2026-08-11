Miércoles, 12 de Agosto 2026
Clima

Condiciones climáticas adversas: vientos y nevadas afectarán La Rioja este lunes y martes.

Alerta amarilla por vientos de hasta 60 km/h y alerta naranja por nevadas en Vinchina y General Lamadrid. Se recomienda precaución a la población ante posibles complicaciones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta preventiva por la posible llegada de vientos y nevadas en varios departamentos. La alerta amarilla por vientos afecta a los departamentos de Vinchina, General Lamadrid, Capital, Independencia, General Ángel Vicente Peñaloza, Chamical, General Belgrano, General Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín.

Se prevé que las ráfagas de viento alcancen hasta 70 kilómetros por hora en la zona de cordillera y 60 kilómetros por hora en los departamentos afectados. Además, se ha declarado un alerta naranja por nevadas en Vinchina y General Lamadrid, donde se anticipan nevadas persistentes y de alta intensidad en algunos momentos.

El alerta estará vigente desde la noche de este lunes y durante todo el día martes 11 de agosto. Las autoridades han instado a la población a tomar precauciones y a mantenerse informados por los canales oficiales, ya que estos fenómenos podrían complicar el tránsito y las actividades diarias.

Es crucial que la comunidad siga las recomendaciones de seguridad del gobierno provincial para minimizar riesgos durante estas adversidades climáticas. La colaboración ciudadana es fundamental para enfrentar estos desafíos.

Etiquetas: la rioja alerta meteorológica vientos nevadas gobierno provincial seguridad ciudadana
TL;DR

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