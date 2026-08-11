El Polideportivo Carlos Saúl Menem de La Rioja brilla con nueva iluminación tras su inauguración

El Polideportivo Carlos Saúl Menem en la Capital cuenta ahora con 50 nuevos artefactos lumínicos, mejorando la seguridad y el uso del espacio. Quintela criticó la falta de inversión nacional y alertó sobre la creciente deuda de las familias en La Rioja, que enfrentan un aumento del costo de vida, ejemplificado por el precio de la nafta que pasó de 210 a 2.400 pesos por litro.

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El gobernador Ricardo Quintela inauguró la nueva iluminación del Polideportivo Carlos Saúl Menem en la ciudad Capital, un proyecto que busca mejorar la seguridad y las condiciones de uso de este espacio recreativo. La obra incluyó la instalación de 50 nuevos artefactos lumínicos, así como iluminación deportiva y perimetral, además de nuevas estructuras en el interior y en las áreas circundantes.

Durante la inauguración, Quintela destacó la importancia de recuperar espacios para la comunidad y criticó la falta de inversiones del Gobierno nacional en La Rioja, afirmando que no se ha realizado ninguna vivienda, hospital o escuela. Resaltó cómo las políticas económicas nacionales están afectando a las familias locales, mencionando el aumento del desempleo y la pérdida del poder adquisitivo.

El gobernador también cuestionó los índices de inflación, poniendo como ejemplo el notable incremento en el precio de los combustibles, que pasó de 210 pesos a 2.400 pesos por litro. En este marco, hizo un llamado a recuperar la esperanza y a trabajar juntos para enfrentar las dificultades del país.