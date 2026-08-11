Miércoles, 12 de Agosto 2026
Política

La nueva Ley de Protección Integral para Personas Mayores se discute en La Rioja

La Rioja avanza con un anteproyecto de Ley Integral de Protección para Personas Mayores, buscando actualizar la normativa y promover sus derechos fundamentales. Se espera que esta legislación transforme la vida de miles de mayores en la provincia.

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La presentación de un anteproyecto de ley para la protección de los derechos de las personas mayores marca un avance importante en la promoción de estos derechos en La Rioja. Esta iniciativa, liderada por la Dirección General de Adultos Mayores y la UPAM bajo la dirección de Marcela Fernández, busca reemplazar la obsoleta Ley 9.623, sancionada en 2014, ante los nuevos desafíos que enfrenta este sector de la población.

El anteproyecto ha sido elaborado de manera federal y participativa, recibiendo aportes de diversas instituciones y organismos gubernamentales. Su alineación con la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores resalta el compromiso de la provincia en asegurar la defensa de los derechos de los adultos mayores, quienes a menudo son vulnerables.

Este documento ha sido formalmente presentado por el Ministerio de Desarrollo Social ante la Asesoría General de Gobierno y se encuentra a la espera de que el Poder Ejecutivo lo remita a la Cámara de Diputados para su tratamiento. La nueva ley no solo busca proteger derechos, sino también fomentar la inclusión activa de las personas mayores en la comunidad, abordando integralmente temas como la salud y la seguridad social.

Etiquetas: la rioja derechos humanos ley integral adultos mayores gobierno provincial política
TL;DR

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