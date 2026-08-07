Sábado, 8 de Agosto 2026
Política

Ilda Goyochea solicita justicia sin interferencias políticas en su querella

El abogado de la familia Goyochea, Fernando Gabriel Brizuela, pidió que se respete el proceso judicial en la investigación de su fallecimiento, desvinculando el caso de la política. La búsqueda de la verdad es fundamental.

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Redacción Equipo Editorial
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El abogado de la familia de Ilda Beatriz Goyochea, Fernando Gabriel Brizuela, ha emitido un comunicado en el que solicita que se respete el proceso judicial en la investigación sobre su fallecimiento. En su mensaje, Brizuela destaca que el caso no debe estar vinculado a cuestiones políticas y pide confianza en el trabajo de los magistrados.

El letrado utilizó sus redes sociales para aclarar que el único interés de la familia es que se esclarezca la verdad, ya sea demostrando que se trató de un accidente o no. Además, enfatizó la importancia de permitir que la justicia actúe sin interferencias externas, mencionando que cuestionar a los jueces solo obstaculiza el avance del proceso.

Brizuela también resaltó la rapidez con la que está trabajando la jueza asignada al caso y pidió que el material probatorio guíe el rumbo de la causa. La familia ha expresado su preocupación por el tratamiento mediático y las especulaciones políticas en torno al caso, lo que ha generado un notable interés en la comunidad.

El abogado concluyó instando a que el enfoque sea exclusivamente judicial, subrayando la necesidad de un proceso imparcial y transparente en busca de la verdad detrás de esta trágica situación.

Etiquetas: la rioja ielda beatriz goyochea justicia política abogado caso judicial
TL;DR

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