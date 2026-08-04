Defensa de la educación: La Rioja responde a críticas de Javier Milei sobre docentes

La Secretaría de Gestión Educativa de La Rioja calificó de "muy grave" el lenguaje del Presidente al asociar a docentes y científicos con el terrorismo, defendiendo la educación como pilar democrático. Este debate resalta la importancia del ejercicio de derechos constitucionales en el ámbito educativo.

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La Secretaría de Gestión Educativa de La Rioja emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones del Presidente de la Nación, criticando el lenguaje utilizado en sus recientes afirmaciones. Desde el área gubernamental, se consideró "muy grave" la asociación de la docencia y la investigación con el terrorismo, defendiendo la labor de la comunidad educativa y científica como pilares fundamentales de la democracia.

El documento subraya que cuestionar políticas públicas y reclamar el cumplimiento de leyes educativas es un ejercicio legítimo de derechos consagrados en la Constitución, como la libertad de expresión y de cátedra. La Secretaría enfatiza que los docentes e investigadores, tanto en las aulas como en los laboratorios, contribuyen diariamente al desarrollo del país y a la educación pública.

La declaración también recuerda que el uso de un lenguaje que asocia la protesta social con el terrorismo tiene antecedentes históricos que han causado consecuencias trágicas. Al respecto, se destacó que reducir la labor de los educadores a una supuesta infiltración ideológica desvirtúa su verdadero aporte a la sociedad y estigmatiza a un sector entero de trabajadores.