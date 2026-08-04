Miércoles, 5 de Agosto 2026
Policiales

Víctimas de apremios ilegales ratifican su denuncia en Chepes y buscan justicia en Ulapes

La denuncia por detención ilegal en la Comisaría de Ulapes avanza en Chepes, con las víctimas ratificando su testimonio y el abogado pidiendo reformas urgentes al Código Contravencional.

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Redacción Equipo Editorial
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La denuncia por la presunta detención ilegal y los apremios a dos ciudadanos en la Comisaría de Ulapes avanzó en el Juzgado de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial, ubicado en Chepes. Este lunes, los denunciantes, Gerardo Mairán y Diego Estrada, ratificaron formalmente su denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, un paso crucial en el proceso judicial.

El abogado de los denunciantes, Eduardo Nicolás Mercado, explicó que la diligencia incluyó la lectura de la denuncia y preguntas de los representantes de todas las partes. Tras esta instancia, el juez a cargo ordenó la formación del sumario judicial. En las próximas semanas, se tomarán testimonios de nuevos actores clave, como la médica que realizó los exámenes a las víctimas y los efectivos policiales presentes durante los hechos.

Ambos hombres enfrentan un proceso de recuperación debido a las secuelas físicas y psicológicas del incidente. Mercado destacó la importancia de actualizar el Código Contravencional y las normas procesales provinciales para garantizar los derechos de los ciudadanos y prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro.

Etiquetas: chepes detención ilegal apremios derechos humanos justicia reforma normativa
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