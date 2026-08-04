Miércoles, 5 de Agosto 2026
Policiales

Víctimas de apremios ilegales en Ulapes fortalecen su denuncia ante la justicia de Chepes

Las víctimas de apremios ilegales en Ulapes ratificaron su denuncia en Chepes. La causa avanza con nuevos testimonios y un llamado a actualizar el Código Contravencional.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Este lunes, los denunciantes Gerardo Mairán y Diego Estrada ratificaron su denuncia por presuntos apremios ilegales ante el Juzgado de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial, ubicado en Chepes. La declaración se realizó en el marco de un proceso judicial que busca esclarecer los hechos denunciados.

El abogado de las víctimas, Eduardo Nicolás Mercado, explicó que se llevó a cabo una lectura de la denuncia original y una serie de preguntas por parte de los representantes legales presentes. Tras esta diligencia, el juez a cargo ordenó la formalización del sumario judicial.

En las próximas semanas, se tomarán testimonios de nuevos testigos clave, incluyendo a la médica que realizó los exámenes de los denunciantes y a los policías que estaban de servicio durante los incidentes. Mercado destacó que Mairán y Estrada continúan en un proceso de recuperación por las secuelas físicas y psicológicas que sufrieron, y presentó evidencias médicas que respaldan su estado de salud.

El abogado también subrayó la importancia de las declaraciones para identificar a los presuntos responsables y cuestionó la necesidad de actualizar el Código Contravencional y las normativas procesales provinciales para mejorar las garantías de los ciudadanos y prevenir futuros abusos en dependencias policiales.

Etiquetas: chepes apremios ilegales justicia derechos humanos policía causas judiciales
TL;DR

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