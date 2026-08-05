Loriana Pérez Peña: crece la preocupación por su desaparición desde agosto en La Rioja

Loriana Pérez Peña, de 15 años, desapareció el 1 de agosto en un complejo deportivo de La Rioja. La policía busca datos urgentes y pide colaboración a la comunidad.

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Las autoridades han iniciado un operativo de búsqueda urgente tras la desaparición de Loriana Zamira Soledad Pérez Peña, quien no ha regresado a su hogar desde la noche del sábado 1 de agosto. La madre de la menor presentó una denuncia que activó la intervención de la Policía y la Justicia.

La desaparición ocurrió durante una salida familiar a un complejo deportivo cerca de la estación de servicio Refinor, en la avenida San Nicolás de Bari. Según la denuncia, Loriana pidió permiso para encontrarse con un amigo y desde entonces se perdió su rastro. Un joven de 18 años, en contacto con su madre, afirmó que la devolvería, pero no cumplió con su promesa.

Las autoridades han difundido detalles sobre la apariencia de Loriana, quien tiene 15 años, mide alrededor de 1,50 metros y tiene cabello lacio, negro y largo hasta los hombros. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de jogging negro y una remera roja. La causa ha sido asignada al Juzgado de Familia, Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores N° 1.

Se hace un llamado a la comunidad para que cualquier información sobre el paradero de Loriana sea comunicada a las líneas de emergencia o a la comisaría más cercana, resaltando la importancia de la colaboración vecinal en la búsqueda.