Miércoles, 5 de Agosto 2026
La Rioja

Incendio en Chilecito: monitoreo exhaustivo permitió declarar su extinción

El incendio forestal en Guanchín y la sierra de Famatina fue declarado extinguido, gracias a un operativo coordinado que evitó pérdidas humanas. Se utilizaron equipos de alta resolución para verificar la zona.

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El incendio forestal que afectó la zona de Guanchín y la sierra de Famatina fue declarado extinguido tras las labores finales de monitoreo. Este anuncio fue realizado por el Sistema Provincial de Emergencias el martes al mediodía, poniendo fin al operativo que se había desplegado para combatir las llamas.

El director del Sistema, David Barrera, explicó que las últimas tareas de reconocimiento confirmaron la ausencia de focos activos en el área afectada, lo que permitió cerrar las operaciones terrestres y replegar al personal que había participado en la emergencia. Barrera subrayó el trabajo conjunto de brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad y equipos sanitarios, quienes enfrentaron un contexto complicado debido a las condiciones meteorológicas, especialmente por el viento Zonda.

La colaboración entre diversos organismos, como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y equipos municipales, fue crucial para contener el fuego y evitar pérdidas humanas o daños significativos. Se destacó el uso de recursos aéreos cuando el clima lo permitió, lo que contribuyó a la eficacia del operativo.

Etiquetas: chilecito famatina incendio forestal sistema provincial de emergencias seguridad monitoreo
TL;DR

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