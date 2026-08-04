Martes, 4 de Agosto 2026
La Rioja

Avanza la obra de agua potable en barrio San Jorge: vecinos esperan mejoras en el servicio

El Gobierno de La Rioja, en colaboración con la Municipalidad de Chilecito, inició una obra que mejorará el acceso al agua potable en el barrio San Jorge, beneficiando a numerosas familias con más de 2.300 metros de red de distribución y 50 conexiones domiciliarias. Este proyecto busca optimizar el sistema hídrico en un contexto de crisis y garantizar un abastecimiento más seguro y eficiente.

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En el barrio San Jorge de Chilecito, ha comenzado una obra significativa para mejorar el acceso al agua potable, promovida por el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Agua y Energía. Este proyecto incluye la construcción de un nuevo nexo de abastecimiento y más de 2.300 metros de red de distribución, beneficiando a numerosas familias de la zona norte de la ciudad.

La intervención contempla la instalación de 1.600 metros de cañería de PEAD, así como la realización de 50 conexiones domiciliarias. Emilio Contreras, director de las Delegaciones del Ministerio, destacó la colaboración entre el municipio y la provincia, donde el municipio provee la maquinaria y el ministerio aporta la mano de obra especializada. Hasta el momento, se han excavado casi 900 metros de zanja para la ejecución del nexo.

La nueva infraestructura promete garantizar un abastecimiento más seguro y eficiente de agua potable, acompañando el crecimiento urbano de la región. Este proyecto forma parte del plan de infraestructura hídrica del Gobierno provincial, diseñado para fortalecer los sistemas de abastecimiento y ampliar la cobertura del servicio, vital en un contexto de crisis hídrica.

Etiquetas: la rioja chilecito obras públicas agua potable gobierno provincial infraestructura
TL;DR

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