Más de 220 familias de La Esperanza reciben finalmente sus escrituras de propiedad

Más de 220 familias en el paraje La Esperanza recibirán títulos de propiedad, asegurando su derecho a la tierra y fomentando el desarrollo comunitario. La regularización comenzará el 13 de agosto.

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Más de 220 familias del paraje La Esperanza en el departamento Capital comenzarán un proceso de escrituración masiva, impulsado por el Gobierno de La Rioja a través del Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social. Esta acción busca otorgar títulos de propiedad, asegurando así derechos legales y fomentando el desarrollo comunitario.

El 13 de agosto se llevarán a cabo tareas de mensura con tecnología avanzada para delimitar los terrenos. Equipos técnicos de la Secretaría de Tierras están recibiendo la documentación necesaria de las familias para iniciar la regularización dominial. El ministro Ariel Puy Soria enfatizó la importancia de esta iniciativa, destacando que el acceso a la escritura proporciona seguridad jurídica y revaloriza los inmuebles.

Puy Soria también mencionó que la regularización permitirá planificar el futuro con mayor tranquilidad, evitando conflictos relacionados con la propiedad. La provincia se enorgullece de tener uno de los índices de propiedad más altos de Argentina, con más del 80 por ciento de sus habitantes siendo propietarios de sus viviendas.