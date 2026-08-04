El pago de sueldos estatales en La Rioja se realizará este miércoles 5 de agosto

Los empleados estatales recibirán sus sueldos a partir de las 00:00 del miércoles 5 de agosto, facilitando el acceso a fondos en cajeros y Homebanking. Esta medida es clave para la estabilidad económica local.

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El cronograma de pago de sueldos para los empleados estatales ha sido confirmado por la Función Ejecutiva Provincial y el Banco Rioja, con disponibilidad a partir de las primeras horas del miércoles 5 de agosto. Este pago incluye a diversas reparticiones del Poder Ejecutivo provincial y organismos descentralizados, así como áreas de la Municipalidad de la Capital.

Entre las instituciones cuyos empleados recibirán sus salarios se encuentran el Tribunal de Cuentas, la Secretaría General de la Gobernación y la Jefatura de Gabinete. La regularidad en el pago de sueldos es crucial para la estabilidad económica de muchos hogares, especialmente en un contexto de desafíos económicos.

El Banco Rioja ha informado que los fondos estarán disponibles desde las 00:00 del miércoles a través de cajeros automáticos y la plataforma de Homebanking, facilitando así el acceso a los empleados estatales. Este proceso se considera esencial para el funcionamiento de las diversas áreas de la administración estatal y se espera que tenga un impacto positivo en la circulación del dinero en el mercado local.