Martes, 4 de Agosto 2026
La Rioja

Incendio en Guanchín afecta a la fauna local y devastó más de 10 mil hectáreas

El jefe de bomberos de Chilecito, Vicente Porto, informó que los incendios en Guanchín están controlados, pero aún no extinguidos. Se espera lluvia para ayudar a sofocar los focos activos.

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Redacción Equipo Editorial
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El jefe de bomberos de Chilecito, Vicente Porto, informó sobre el exitoso operativo que se llevó a cabo para controlar los incendios forestales en la zona de Guanchín. A pesar de que el fuego está contenido, aún no se considera extinguido, y se realizarán revisiones para asegurar que no queden puntos calientes.

Porto destacó la solidaridad de la comunidad y el apoyo de puesteros, baqueanos y empresas que colaboraron durante la emergencia. Este respaldo ha sido crucial para enfrentar los focos ígneos, que han amenazado con expandirse y causar mayores daños.

El jefe de bomberos también subrayó la necesidad de implementar medidas más severas contra quienes inician estos incendios. Mencionó que el mismo día se combatieron tres incendios en Malligasta y propuso que se cobren los gastos a los responsables de provocar estos siniestros, instando a la urgencia de sanciones efectivas.

Finalmente, se espera que las lluvias pronosticadas para el miércoles contribuyan a extinguir los focos activos, lo que representaría un alivio tanto para los bomberos como para la comunidad afectada por el humo y el riesgo de incendio.

Etiquetas: chilecito incendios forestales operativo de bomberos comunidad medidas de control medio ambiente
TL;DR

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