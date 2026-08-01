Desvíos en el transporte público afectan a corredores y espectadores de la maratón en La Rioja

El 1 de agosto se llevará a cabo la Maratón de Edelar 2026 en el Parque de la Familia Sur, afectando el tránsito en avenidas clave. Se espera una importante afluencia de corredores y espectadores, lo que podría beneficiar la economía local.

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Con motivo de la Maratón de Edelar 2026, se llevarán a cabo cortes de tránsito y desvíos en el transporte urbano el 1 de agosto en el Parque de la Familia Sur. Las restricciones estarán en vigor de 14.00 a 19.00, o hasta que finalice el evento, afectando las calles del circuito de la competencia.

Las intersecciones más relevantes que sufrirán cortes incluyen la avenida Bicentenario con René Favaloro, Santa Rosa y Piscis, así como Capricornio y Piscis, y Ramón Gachón con Raúl Vergara. Las líneas de colectivo que transitan por la avenida René Favaloro modificarán sus recorridos, por lo que se aconseja a los usuarios estar atentos a la señalización y a las indicaciones del personal involucrado en el operativo.

Las autoridades han instado a los automovilistas a manejar con precaución y considerar rutas alternas para evitar demoras. Se espera que la maratón atraiga a numerosos corredores y espectadores, y se están intensificando los preparativos para asegurar un desarrollo sin inconvenientes. Este evento no solo promueve la actividad física, sino que también genera un impacto positivo en la economía regional mediante el turismo y la interacción social.