Docentes en paro: ¿Cómo impactará en el cumplimiento educativo en La Rioja?

El Gobierno supervisará el cumplimiento de la Ley 27.802 durante el paro docente, exigiendo un 75% de servicio educativo. Sanciones se aplicarán ante incumplimientos.

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El cumplimiento de la Ley 27.802 será supervisado por el Gobierno durante el paro docente. Esta ley establece la educación como un servicio esencial, y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social llevará a cabo la supervisión el próximo lunes.

El Ministerio de Capital Humano realizará una inspección muestral en escuelas de todo el país para verificar que las entidades gremiales respeten el 75% de la prestación habitual del servicio educativo. Si se encuentran incumplimientos, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones correspondientes.

La ministra Sandra Pettovello destacó que la gestión de las escuelas es responsabilidad de las jurisdicciones, mientras que el Gobierno nacional garantiza el derecho a la educación. El Ministerio instó a todos los agentes del sistema educativo a priorizar este derecho y cumplir con la normativa vigente.