El impacto del menemismo en la política actual de Argentina: análisis y reflexiones

La situación política actual en Argentina requiere un análisis crítico sobre las prácticas de liderazgo, según el exfuncionario Alberto Kohan. Este análisis es fundamental para identificar las fallas en el ejercicio del poder y proponer alternativas que promuevan una mayor inclusión en la toma de decisiones.
Kohan subraya que la centralización del poder ha llevado a una exclusión sistemática en la política contemporánea. Para abordar este problema, es esencial reflexionar sobre las consecuencias de estas prácticas desde la década de los noventa. Un cambio significativo en la forma de liderar es urgente para mejorar la situación actual.
La revisión de la herencia de ese periodo es crucial para entender su impacto en la política presente y para fomentar un liderazgo más inclusivo y participativo.