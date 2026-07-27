Iniciativas locales buscan fortalecer la cohesión social en La Rioja

El 1 de agosto, Punta de los Llanos será el lugar de un homenaje por el 50° aniversario del asesinato de monseñor Enrique Angelelli, con la posible asistencia de figuras clave del PJ.

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El próximo 1 de agosto, Punta de los Llanos será el escenario de un homenaje que conmemora el 50° aniversario del asesinato de monseñor Enrique Angelelli. Este evento, de gran relevancia para el Partido Justicialista, tiene como objetivo reafirmar su compromiso en medio de un periodo electoral complicado.

El gobernador Ricardo Quintela ha extendido invitaciones a figuras destacadas como Axel Kicillof y Máximo Kirchner, aunque su asistencia aún no está asegurada. La ausencia de confirmaciones genera incertidumbre respecto al impacto político que podría tener el homenaje. La presencia de estos líderes sería un símbolo de unidad en un partido que atraviesa divisiones ideológicas.

La situación pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el PJ para consolidar alianzas en un contexto político fragmentado, acentuando la necesidad de fortalecer la cohesión interna del partido.