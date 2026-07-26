Domingo, 26 de Julio 2026
Política

El impacto del menemismo en la política actual de Argentina y sus repercusiones

Alberto Kohan destaca la necesidad de repensar el liderazgo político actual, argumentando que la centralización del poder ha llevado a la exclusión. Su propuesta busca una evaluación de las prácticas políticas desde los años noventa para promover una mayor inclusión en la toma de decisiones.

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Alberto Kohan, exfuncionario argentino, ha expresado la importancia de revaluar las estrategias de liderazgo en la política contemporánea. Según su perspectiva, la centralización del poder ha generado una exclusión continua en su ejercicio, lo que demanda un cambio significativo en cómo se ejerce el liderazgo.

Kohan subraya que es crucial reflexionar sobre las consecuencias de estas prácticas desde la década de los noventa. Propone llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la herencia de ese periodo para entender su efecto en la realidad política actual. Este análisis es esencial para identificar las fallas en el ejercicio del poder y buscar alternativas que promuevan una mayor inclusión en la toma de decisiones.

Etiquetas: argentina política liderazgo exclusión gobierno nacional evaluación política
TL;DR

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