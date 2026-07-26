Motociclista hospitalizado tras violento accidente en el barrio Cementerio

Un accidente en el barrio Cementerio dejó a un motociclista con lesiones graves tras chocar con un automóvil. Las autoridades investigan las causas y enfatizan la necesidad de mejorar la seguridad vial.

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Un motociclista sufrió lesiones graves en un accidente ocurrido esta mañana en calle Ascasubi, en el barrio Cementerio. El siniestro se produjo cuando una motocicleta de 110 cc colisionó con un automóvil, generando un fuerte impacto.

El conductor de la moto presenta una posible fractura en una de sus piernas y fue atendido en el lugar por personal de emergencias médicas, quienes lo trasladaron posteriormente al hospital local para recibir atención adecuada. Por su parte, el conductor del automóvil resultó ileso y permaneció en la escena del incidente.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, efectivos policiales y personal de emergencias, quienes realizaron tareas de asistencia y prevención. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, que pone de relieve la problemática de la seguridad vial en la ciudad, donde se han registrado otros incidentes en meses recientes.