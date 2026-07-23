Causas naturales: madre e hijo pierden la vida en Anillaco sin indicios de foul play

La autopsia de Dora y Antonio Sánchez en Anillaco reveló que ambos fallecieron por falla cardíaca aguda, sin signos de violencia o intervención de terceros. La comunidad está conmocionada.

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La comunidad de Anillaco se encuentra conmocionada tras el hallazgo sin vida de una madre y su hijo en su hogar. La investigación judicial, a cargo de la jueza Sandra Molina, confirmó que ambos fallecieron por una falla cardíaca aguda, descartando la participación de terceros o cualquier delito en el caso.

Los peritajes forenses no encontraron signos de violencia, ni ingresos forzados, lo que refuerza la hipótesis de que no hubo intervención externa. Se determinó que el hijo, Antonio Manuel Sánchez, falleció primero, y su madre, Dora Casas de Sánchez, de 87 años, no pudo pedir ayuda debido a sus problemas de movilidad. Sus cuerpos llevaban entre 15 y 20 días sin vida al momento del descubrimiento, que se realizó tras el aviso de un vecino preocupado por olores provenientes del domicilio.

Además, la jueza aclaró la situación de los perros de la familia, quienes permanecieron en la vivienda cuidando a sus dueños y no causaron daño alguno a los cuerpos, desmintiendo rumores que circulaban en redes sociales.