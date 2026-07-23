Desmantelan red de narcotráfico en el barrio Divino Niño de La Rioja

Un operativo de la Policía Federal Argentina desarticuló un punto de venta de drogas en el barrio Divino Niño, incautando cocaína y marihuana. Un hombre fue detenido y la investigación continúa.

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Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular un punto de venta de drogas en el barrio Divino Niño, en la zona sur de la ciudad. La intervención se inició tras una denuncia anónima que alertó sobre actividades sospechosas relacionadas con la venta de estupefacientes.

Los agentes realizaron tareas de vigilancia y seguimiento, lo que llevó a presentar pruebas ante la Justicia Federal. Esto resultó en una orden de allanamiento emitida por el juez Dr. Piedrabuena. Durante el operativo, se incautaron dosis de cocaína y marihuana, junto con balanzas de precisión y otros elementos relevantes para la investigación.

Un hombre, señalado como el responsable del lugar, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia Federal, que continuará con las diligencias necesarias. Esta acción resalta el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico y en la protección de la comunidad.