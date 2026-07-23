Inversión internacional en La Rioja: 26 proyectos mineros en plena ejecución

La Rioja se posiciona como un destino estratégico para la inversión minera, con 17 proyectos en prospección y 9 en exploración. Este renovado interés internacional marca un cambio significativo en su visibilidad global.

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El interés internacional por la minería en La Rioja ha cobrado fuerza, destacándose la confirmación de 17 proyectos en etapa de prospección y 9 en exploración. El ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, se reunió con directivos de una destacada empresa estatal minera de India, lo que marca un avance significativo en las gestiones de inserción internacional del Gobierno provincial.

Durante el encuentro, se abordaron oportunidades relacionadas con minerales críticos, fundamentales para la transición energética global, incluyendo recursos como el cobre, cobalto, grafito, zinc, y metales preciosos como oro y plata. Este acercamiento se basa en gestiones previas realizadas por el gobernador junto al embajador indio en Argentina, que posicionó a La Rioja entre las tres provincias argentinas seleccionadas para inversión.

El desarrollo de este vínculo no se limita a un área específica, sino que implica una profundización en el intercambio de información geológica y análisis de potencial productivo. La provincia también participará en la exposición de minería en Londres, consolidando su presencia en el ámbito internacional tras eventos en Toronto, Chile y Perú.