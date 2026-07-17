Sábado, 18 de Julio 2026
Economía

La canasta básica de crianza alcanza un nuevo récord en junio: $670.000

El costo mensual de criar a un hijo en Argentina superó los $670.000 en junio. Para menores de 1 a 3 años, se necesitaron $630.926. La inflación en gastos de crianza sigue siendo un desafío.

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El costo mensual de la canasta de crianza para menores superó los $670.000 en junio, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para criar a un niño de entre 6 y 12 años, se requerían $678.308, mientras que para un menor de 1 a 3 años, el gasto ascendió a $529.539.

Se estima que la crianza de un hijo menor a un año costó $529.539, desglosado en $173.468 para bienes y servicios y $356.071 para el tiempo de cuidado. El INDEC clasifica a los niños en cuatro grupos de edad, considerando su escolarización para calcular la canasta básica.

Durante junio, los costos se establecieron de la siguiente manera: menores de 1 año $529.539, infantes de 1 a 3 años $630.926, tramos de 4 y 5 años $539.612, y niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años $678.308.

El cálculo incluye tanto el costo de alimentos como de bienes y servicios no alimentarios. Además, para estimar el costo de cuidado, se considera el tiempo necesario de atención y la remuneración correspondiente a la categoría de 'Asistencia y cuidado de personas'.

Etiquetas: argentina costo de crianza economía indec canasta básica niños y adolescentes
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