Sábado, 18 de Julio 2026
Espectáculos

La gran final de Gran Hermano Generación Dorada se acerca: fecha tentativa confirmada

Gran Hermano Generación Dorada finalizará el 6 de septiembre, mientras que el nuevo reality musical Pop Stars debutará antes y se extenderá hasta noviembre. Además, la gala de eliminación se reprogramó por los festejos del triunfo de Argentina en el Mundial 2026.

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La competencia de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe se acerca a su final, prevista para el domingo 6 de septiembre. Este reality show, conducido por Santiago del Moro, ha tenido una duración de cinco meses y está en su tramo final.

Antes de la gran final, se lanzará Pop Stars, un nuevo reality musical conducido por Nico Vázquez, que ocupará el prime time. Inicialmente, su estreno estaba programado para antes, pero se retrasó un mes. Se espera que Pop Stars se emita hasta fines de noviembre, momento en que Telefe volverá a transmitir una nueva temporada de Masterchef, que se extenderá hasta marzo de 2027.

En la última gala de eliminación, Juan Carlos López, conocido como JC, fue eliminado tras enfrentarse a Alejandra Majluf. La transmisión de la gala se pospuso debido a las celebraciones por el triunfo de Argentina en una semifinal del Mundial 2026. Este formato de votación positiva permitió a los espectadores salvar a los concursantes, siendo Sebastián Cola, Matías Hanssen y Mariela Prieto los seleccionados para continuar en la competencia.

Etiquetas: argentina gran hermano televisión entretenimiento mundial 2026 eliminación
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