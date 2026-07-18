María Emilia Marín presenta su Manual del placer y redefine la sexualidad en Argentina

María Emilia Marín presentará hoy, a las 22, su espectáculo "El manual del placer" en el Teatro Imperial de Maipú. Este unipersonal, dirigido y producido por Renzo "Chory" Occhionero, aborda de manera directa los mitos y verdades del deseo entre hombres y mujeres.
Con más de ocho años de experiencia en medios locales, Marín ha trabajado en Canal 9 y ha participado en programas del Grupo América. Además, es educadora sexual certificada con enfoque de género y está culminando su Licenciatura en Psicología, lo que enriquece su propuesta artística.
El espectáculo combina elementos de educación sexual integral con un enfoque humorístico, ofreciendo a los asistentes una experiencia única. Las entradas pueden adquirirse a través de EntradaWeb o en la boletería del teatro.