Sábado, 18 de Julio 2026
Espectáculos

María Emilia Marín presenta su Manual del placer y redefine la sexualidad en Argentina

María Emilia Marín presenta hoy "El manual del placer" en el Teatro Imperial de Maipú. Este unipersonal combina educación sexual y humor, con entradas a la venta.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 1 min de lectura
María Emilia Marín presenta su Manual del placer y redefine la sexualidad en Argentina
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

María Emilia Marín presentará hoy, a las 22, su espectáculo "El manual del placer" en el Teatro Imperial de Maipú. Este unipersonal, dirigido y producido por Renzo "Chory" Occhionero, aborda de manera directa los mitos y verdades del deseo entre hombres y mujeres.

Con más de ocho años de experiencia en medios locales, Marín ha trabajado en Canal 9 y ha participado en programas del Grupo América. Además, es educadora sexual certificada con enfoque de género y está culminando su Licenciatura en Psicología, lo que enriquece su propuesta artística.

El espectáculo combina elementos de educación sexual integral con un enfoque humorístico, ofreciendo a los asistentes una experiencia única. Las entradas pueden adquirirse a través de EntradaWeb o en la boletería del teatro.

Etiquetas: teatro imperial maipú educación sexual espectáculo maría emilia marín humor
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4910 articles →

Artículos relacionados

La gran final de Gran Hermano Generación Dorada se acerca: fecha tentativa confirmada

El Trece prepara una programación especial para el domingo 19 de julio por la ausencia de Juana Viale.

Agenda cultural del sábado: imperdibles espectáculos para disfrutar en La Plata

La banda La Worms rinde homenaje a Pink Floyd con su espectáculo “Pulse”

Canal RCN sumará nuevas producciones a su programación en 2026

L-Gante se lanza a la cocina: ¿será su nuevo camino en MasterChef?

La Odisea de Christopher Nolan: un viaje cinematográfico que no te puedes perder

Boy Olmi revela el detrás de escena de MasterChef y su verdadero enfoque

Regreso de programas icónicos: Telefe trae de vuelta "PH, Podemos Hablar" y "Historias de Corazón
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar