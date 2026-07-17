Sábado, 18 de Julio 2026
Espectáculos

La banda La Worms rinde homenaje a Pink Floyd con su espectáculo “Pulse”

El Teatro Alberdi presenta una variada programación cultural que incluye tributos a Pink Floyd y Carlos Gardel, prometiendo un enriquecedor mes de actividades artísticas.

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Redacción Equipo Editorial
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El Teatro Alberdi será el escenario de una serie de presentaciones culturales que incluyen homenajes a figuras icónicas como Pink Floyd y Carlos Gardel. Este evento busca enriquecer la oferta cultural de la región y atraer a un público diverso.

Además, se rendirá tributo al reconocido compositor Astor Piazzolla, destacando su influencia en la música argentina. Las actividades están programadas para las próximas semanas, con el objetivo de celebrar la cultura y el arte en un espacio emblemático.

El ciclo de eventos promete ser una excelente oportunidad para disfrutar de la música y el arte en un ambiente que fomenta la apreciación cultural.

Etiquetas: argentina cultura teatro música eventos culturales
TL;DR

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