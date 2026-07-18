Soledad Pastorutti genera expectativa por su posible participación en el Mundial 2026

La Selección Argentina se prepara para la final del Mundial 2026 y la elección del artista que cantará el himno es un tema candente. Soledad Pastorutti se perfila como una de las favoritas, mientras que otras artistas como Lali Espósito, María Becerra y Tini Stoessel también están en la conversación. La decisión está influenciada por las supersticiones del equipo y las tensiones políticas actuales. ¿Quién será la elegida para este momento tan esperado?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a España en la final del Mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio. La gran incógnita gira en torno a quién interpretará el himno nacional. Soledad Pastorutti ha sido mencionada como una de las posibles intérpretes. En una reciente conversación con Salta Soy, expresó que sería un honor para ella, aunque no pudo confirmar su participación debido a su compromiso con la Fiesta Nacional del Poncho en Catamarca ese mismo día.

Pastorutti también dejó entrever que su elección dependerá del sentimiento de los jugadores y del momento. Además, otros nombres como María Becerra, Lali Espósito y Tini Stoessel han sido considerados para cantar el himno. Sin embargo, la elección de Espósito ha sido objeto de controversia debido a diferencias con el Presidente de la Nación, Javier Milei.

En la Copa del Mundo de Qatar 2022, Lali Espósito fue la encargada de entonar el himno, lo que ha generado supersticiones entre los jugadores. Según reportes de AZZ Streaming, los futbolistas están definiendo quién será la artista que los represente en este importante evento. La incertidumbre continúa mientras los aficionados esperan el anuncio oficial.