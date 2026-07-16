Jueves, 16 de Julio 2026
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Sofi Martínez y Messi celebran la victoria argentina en un emotivo video viral

La Selección Argentina se enfrentará a España en la final del Mundial 2026 el 19 de julio, tras un emocionante triunfo ante Inglaterra. Lionel Messi destacó la importancia del partido y compartió momentos emotivos con la prensa.

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Tras el emocionante triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, un video de la entrevista de Sofi Martínez a Lionel Messi se volvió viral. La Scaloneta dio vuelta el partido en solo siete minutos, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, gracias a una asistencia de Messi, lo que les permite avanzar a la final contra España el próximo 19 de julio.

Durante la entrevista, Martínez le propuso a Messi completar una de las canciones más populares entre los hinchas argentinos. La conversación se tornó emotiva cuando Messi finalizó la frase: "Y por la última de Leo", con una sonrisa. Además, el capitán destacó la importancia de cada final que ha jugado, subrayando la singularidad de enfrentar a Inglaterra, un rival con el que nunca había jugado antes a sus 39 años.

Messi también valoró el rendimiento del equipo y el apoyo de sus seres queridos, señalando la felicidad que siente al compartir esta experiencia con su familia. "Estoy disfrutando con mis hijos, mujer, familia", expresó, mientras reflexionaba sobre la alegría que buscaba la gente en este partido.

Etiquetas: argentina selección argentina mundial 2026 semifinal lionel messi deportes
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