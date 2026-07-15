Miércoles, 15 de Julio 2026
Deportes

Interrupción del servicio de Rioja Bus por el partido de Argentina este miércoles

El miércoles, el servicio de transporte urbano en La Rioja se interrumpirá desde las 15:30 hasta las 19 horas por el partido de semifinal de la Selección Argentina. Se recomienda planificar los viajes anticipadamente para evitar inconvenientes.

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El servicio de transporte público en La Rioja experimentará interrupciones el miércoles debido al partido de semifinal de la Selección Argentina, programado para las 16 horas. La Secretaría de Transporte y Movilidad, en colaboración con Rioja Bus y el Gobierno de La Rioja, ha informado que los colectivos operarán normalmente hasta las 15:30 horas, momento en el cual cesarán sus recorridos.

El servicio se reanudará alrededor de las 19 horas, una vez concluido el encuentro. Esta decisión busca garantizar la seguridad y el orden durante el evento, que se espera atraiga a una multitud de aficionados. Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus viajes con antelación ante las interrupciones anunciadas.

A medida que se acerca el horario del partido, la ciudad se llena de entusiasmo, con banderas y camisetas celestes y blancas que reflejan la pasión por el fútbol. Las autoridades también instan a los ciudadanos a mantener un comportamiento responsable y respetar las normativas de seguridad en espacios públicos, promoviendo así un ambiente de alegría y respeto durante la celebración deportiva.

Etiquetas: la rioja transporte público semifinal selección argentina tránsito seguridad
TL;DR

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