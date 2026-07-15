Interrupción del servicio de Rioja Bus por el partido de Argentina este miércoles

El miércoles, el servicio de transporte urbano en La Rioja se interrumpirá desde las 15:30 hasta las 19 horas por el partido de semifinal de la Selección Argentina. Se recomienda planificar los viajes anticipadamente para evitar inconvenientes.

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El servicio de transporte público en La Rioja experimentará interrupciones el miércoles debido al partido de semifinal de la Selección Argentina, programado para las 16 horas. La Secretaría de Transporte y Movilidad, en colaboración con Rioja Bus y el Gobierno de La Rioja, ha informado que los colectivos operarán normalmente hasta las 15:30 horas, momento en el cual cesarán sus recorridos.

El servicio se reanudará alrededor de las 19 horas, una vez concluido el encuentro. Esta decisión busca garantizar la seguridad y el orden durante el evento, que se espera atraiga a una multitud de aficionados. Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus viajes con antelación ante las interrupciones anunciadas.

A medida que se acerca el horario del partido, la ciudad se llena de entusiasmo, con banderas y camisetas celestes y blancas que reflejan la pasión por el fútbol. Las autoridades también instan a los ciudadanos a mantener un comportamiento responsable y respetar las normativas de seguridad en espacios públicos, promoviendo así un ambiente de alegría y respeto durante la celebración deportiva.