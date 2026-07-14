El 14 de julio comienza el pago del aguinaldo para estatales en La Rioja

El Gobierno de La Rioja iniciará el 14 de julio el pago del Sueldo Anual Complementario para empleados públicos, incluyendo áreas clave como Salud y Justicia. Esta medida busca mejorar la estabilidad financiera ante la inflación, beneficiando a trabajadores estatales en un contexto económico desafiante.

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El Gobierno de La Rioja comenzará el martes 14 de julio el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para los empleados de la administración pública provincial. Este proceso se extenderá hasta el jueves 16 de julio, beneficiando a diversas áreas del gobierno.

Los trabajadores que verán reflejada esta cuota el 14 de julio a través de Banco Rioja incluyen a instituciones como la Función Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Salud Pública, entre otros. Por su parte, los empleados de la Policía (Capital) y del Servicio Penitenciario recibirán el SAC mediante Banco Hipotecario.

Esta medida responde a la necesidad de apoyar a los trabajadores estatales en un contexto de inflación y desafíos económicos. El Gobierno provincial busca promover la estabilidad financiera de sus empleados, lo que resulta vital para mantener el equilibrio social y económico.

Con la llegada de estos pagos, se espera que los empleados públicos enfrenten de mejor manera las dificultades económicas actuales, lo que contribuirá a un ambiente más propicio para el desarrollo de sus actividades y el sustento de sus familias.