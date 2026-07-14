Grupo CLADD invertirá en La Rioja: 150 nuevos empleos para la comunidad local

El Grupo CLADD invertirá en La Rioja para expandir su capacidad operativa, generando 150 nuevos empleos. La incorporación de personal comenzará con 70 postulantes para capacitación. Una señal positiva en un contexto industrial desafiante.

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El Grupo CLADD ha anunciado una nueva inversión en La Rioja que permitirá la creación de 150 nuevos puestos de trabajo. Esta iniciativa surge en un contexto de cierre de industrias y pérdida de empleos en diversos sectores productivos. La empresa, especializada en la producción de hilos y telas, comenzará la construcción de dos nuevas naves industriales que se integrarán a sus instalaciones actuales.

El secretario de Industria, Juan Sánchez, informó que el proceso de incorporación de personal será gradual. En una primera fase, 70 postulantes serán seleccionados para participar en un ciclo de capacitación de aproximadamente tres meses, con la intención de que comiencen a trabajar en la primera nave, programada para iniciar operaciones en septiembre.

Una vez que la segunda nave esté operativa, se repetirá el mismo proceso de selección y capacitación hasta alcanzar la meta de 150 empleos. Sánchez destacó que esta inversión es un indicativo positivo para el sector industrial, especialmente en un momento complicado para la producción nacional. La decisión de CLADD de expandirse en la provincia es el resultado de una colaboración efectiva entre el Estado provincial y el sector privado, en el marco de políticas de promoción industrial.