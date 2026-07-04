Domingo, 5 de Julio 2026
Economía

HANAQ impulsa la exploración minera en La Rioja con nuevas inversiones

HANAQ Argentina S.A. intensificará la exploración minera en La Rioja, con más de 4.000 muestras y nuevas perforaciones programadas. La empresa prevé activar una mina en la provincia.

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HANAQ Argentina S.A. reafirmó su compromiso con la minería en La Rioja al anunciar la profundización de trabajos de exploración en la provincia. Durante la presentación del Plan Quinquenal de Desarrollo Minero, el director y vicepresidente de la empresa, Agustín Saravia Frías, destacó la colaboración con el Gobierno provincial para agilizar procesos burocráticos, lo que potenciará el desarrollo productivo en el territorio.

La firma, que opera en La Rioja desde 2018, lleva a cabo tres proyectos en diferentes etapas: Cerro Delta (oro), Caballos (cobre) y Salado (prospección). Saravia Frías mencionó que, impulsados por el apoyo estatal en los últimos años, han intensificado sus inversiones, realizando más de 4.000 muestras de roca y suelo, así como perforaciones exploratorias y estudios geofísicos avanzados.

La empresa planea ampliar sus actividades en la próxima campaña cordillerana, que se desarrollará entre noviembre y marzo, con un enfoque en nuevas perforaciones en Cerro Delta. El directivo expresó su esperanza de poner en marcha la primera mina en producción en La Rioja en un futuro cercano.

Etiquetas: la rioja minería gobierno provincial exploración desarrollo productivo hanaq
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