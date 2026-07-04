El agro argentino despierta interés: oportunidades para el desarrollo nacional

La producción agroalimentaria argentina, a pesar de su potencial, se encuentra rezagada en comparación con países como Brasil, que ha logrado un crecimiento significativo en las últimas décadas. Actualmente, el campo argentino genera más de U$S 50.000 millones anuales, pero solo alcanza entre el 20% y el 30% de su capacidad total. Esta situación contrasta con el caso de Brasil, que ha pasado de ser un importador de alimentos a convertirse en el principal exportador de carne vacuna y segundo en soja a nivel mundial.
Los cambios estructurales en Argentina durante los últimos dos años y medio han permitido establecer un nuevo sistema económico que favorece el crecimiento sostenido y ha resultado en un doble superávit fiscal y de cuenta corriente. La actual demanda global de energía y alimentos, potenciada por la guerra en Irán, posiciona a Argentina como un beneficiario clave en este nuevo orden mundial, donde también actúa como aliado privilegiado de EE.UU. y mantiene relaciones con China.
El análisis del sector agropecuario argentino debe considerar no solo su contribución al PBI, sino también su potencial de crecimiento. A medida que el mundo avanza hacia una economía más integrada, la producción agroalimentaria argentina, que aún está en estado de "gigante dormido", debe despertar para aprovechar las oportunidades que se presentan en el contexto global.