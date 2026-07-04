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Economía

El agro argentino despierta interés: oportunidades para el desarrollo nacional

El campo argentino, considerado un "gigante dormido", produce más de U$S 50.000 millones, pero solo alcanza el 20% de su potencial. Esta situación plantea interrogantes sobre su futuro en un contexto global de alta demanda.

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
Hace 12 h 2 min de lectura
El agro argentino despierta interés: oportunidades para el desarrollo nacional
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La producción agroalimentaria argentina, a pesar de su potencial, se encuentra rezagada en comparación con países como Brasil, que ha logrado un crecimiento significativo en las últimas décadas. Actualmente, el campo argentino genera más de U$S 50.000 millones anuales, pero solo alcanza entre el 20% y el 30% de su capacidad total. Esta situación contrasta con el caso de Brasil, que ha pasado de ser un importador de alimentos a convertirse en el principal exportador de carne vacuna y segundo en soja a nivel mundial.

Los cambios estructurales en Argentina durante los últimos dos años y medio han permitido establecer un nuevo sistema económico que favorece el crecimiento sostenido y ha resultado en un doble superávit fiscal y de cuenta corriente. La actual demanda global de energía y alimentos, potenciada por la guerra en Irán, posiciona a Argentina como un beneficiario clave en este nuevo orden mundial, donde también actúa como aliado privilegiado de EE.UU. y mantiene relaciones con China.

El análisis del sector agropecuario argentino debe considerar no solo su contribución al PBI, sino también su potencial de crecimiento. A medida que el mundo avanza hacia una economía más integrada, la producción agroalimentaria argentina, que aún está en estado de "gigante dormido", debe despertar para aprovechar las oportunidades que se presentan en el contexto global.

Etiquetas: argentina economía sector agroalimentario producción Javier Milei comercio internacional
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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