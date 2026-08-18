Martes, 18 de Agosto 2026
Policiales

Joven sufre lesiones graves tras lanzarse al río en Santa María Eufrasia

Un hombre de 30 años fue rescatado tras arrojarse a un río desde cuatro metros en el barrio Santa María Eufrasia. Sufrió lesiones y fue trasladado al hospital para su atención.

Redacción
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Este fin de semana, un joven de 30 años fue rescatado tras arrojarse a un río desde una altura de aproximadamente cuatro metros en el barrio Santa María Eufrasia. El hombre, que responde al apellido Nievas y reside en el barrio San Vicente, sufrió múltiples lesiones como resultado del impacto y fue trasladado de urgencia al hospital regional.

El incidente ocurrió en un momento aún no aclarado y fue reportado por vecinos que presenciaron la caída. Inmediatamente, se activó un operativo de rescate por parte del personal de la Dirección General de Cuerpos Especiales y Policiales (CAPE), quienes llegaron al lugar y lograron extraer al herido de una zona de difícil acceso.

Una vez estabilizado, el joven fue trasladado en ambulancia al centro de salud correspondiente para recibir atención médica y realizar estudios que determinen el alcance de sus lesiones. En la operación también participaron autoridades policiales bajo la supervisión de la justicia provincial.

Etiquetas: la rioja barrio santa maría eufrasia rescate accidente policía salud
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