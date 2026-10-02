La provincia asegura inscripciones para la nueva cohorte en el ISFD de Capital

El Gobierno de La Rioja mantiene abiertas las inscripciones para los Institutos Superiores de Formación Docente, garantizando acceso a la educación superior y adaptando la oferta académica a las necesidades del mercado laboral. Se busca fortalecer la formación de profesionales en sectores clave como la olivicultura, vitivinicultura y minería.

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El Gobierno de La Rioja ha anunciado la continuidad de las inscripciones para la cohorte 2027 de los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) de la Zona IV de Capital. Esta medida busca garantizar el acceso a la educación superior y asegurar la continuidad en las carreras ofrecidas, en un contexto de evaluación y planificación.

A partir de la próxima semana, la Dirección de Nivel Superior trabajará junto a los equipos de gestión de los institutos para analizar la oferta educativa y su relación con las demandas de la comunidad. Este enfoque colaborativo es crucial para adaptar la oferta académica a las necesidades laborales y socioproductivas.

El ministro de Educación, Ariel Martínez, y la secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, coordinarán con los rectores de los ISFD una agenda para definir la oferta académica del ciclo 2028. Esta colaboración tiene como meta planificar carreras que se alineen con las oportunidades laborales requeridas por la sociedad.

El esfuerzo del Gobierno provincial resalta la importancia de mantener un diálogo constante con las instituciones educativas y la comunidad. La formación de profesionales capacitados es esencial para el desarrollo económico y social de La Rioja, especialmente en sectores como la olivicultura, vitivinicultura y minería.