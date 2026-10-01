Néstor Cocha: un homenaje a la trayectoria artística del fotógrafo riojano

La Cámara de Diputados de La Rioja declaró de interés provincial la trayectoria del fotógrafo Néstor Cocha, en el contexto de la inauguración de una muestra que presenta parte de su vasta producción en el Corredor Cultural Prof. Emilio Bazó de la Legislatura. Este reconocimiento resalta casi siete décadas de trabajo en la fotografía y su aporte a la memoria histórica de la comunidad.
La vicegobernadora Teresita Madera encabezó el acto, subrayando la importancia de honrar en vida a quienes contribuyen significativamente a la sociedad. Mencionó que el legado de Cocha no solo abarca su actividad como fotógrafo, sino que también forma parte de la historia de muchas familias riojanas.
El material documentado por Cocha incluye registros sobre el cuerpo de Monseñor Enrique Angelelli, lo que se considera un testimonio crucial para la memoria del país. La secretaria legislativa, Teresita Luna, enfatizó la necesidad de abrir espacios en la Legislatura para diversas expresiones artísticas.
El curador de la muestra, Roque Molina, agradeció a la familia Cocha por compartir su archivo fotográfico, y Natan Eduardo Cocha, nieto del fotógrafo, expresó el orgullo familiar por este homenaje. La jornada culminó con la inauguración de la exposición, celebrando una vida dedicada a capturar y preservar la historia de La Rioja.