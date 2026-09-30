Miércoles, 30 de Septiembre 2026
La Rioja

Docentes privados de Chachos recibirán un pago extraordinario de $50.000

El gremio SADOP confirmó hoy el pago de $50.000 a 270 docentes de escuelas privadas subvencionadas en La Rioja, un alivio tras meses sin ingresos. Este apoyo del Gobierno provincial busca asegurar la continuidad educativa en tiempos difíciles.

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Docentes privados de Chachos recibirán un pago extraordinario de $50.000
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El gremio SADOP anunció que se logró destrabar el pago de $50.000 en Chachos para los docentes de escuelas privadas subvencionadas. Este beneficio impactará a cerca de 270 trabajadores del sector privado, quienes no habían recibido sus salarios correspondientes a julio y agosto debido a la espera de estos fondos por parte de las instituciones educativas.

La secretaria general de SADOP, Fernanda Huser, destacó que el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación, será responsable de girar los fondos necesarios. Huser aclaró que los docentes que laboran en ambos sistemas, estatal y privado, ya habían recibido otros pagos, excluyendo así a las escuelas privadas de este beneficio específico.

El ministro Ariel Martínez respaldó esta medida, indicando que se está depurando el listado final de beneficiarios para que el pago se efectúe lo antes posible. Este movimiento financiero busca proporcionar un alivio a los docentes en un contexto económico desafiante y asegurar la continuidad educativa en las instituciones privadas, que juegan un papel crucial en la formación de los estudiantes.

Se anticipa que el Ministerio de Educación continuará implementando estrategias para fortalecer tanto el sector privado como el público, promoviendo la equidad en el acceso a beneficios y apoyos económicos para todos los docentes.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial docentes privados pago de bonos educación política educativa
TL;DR

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