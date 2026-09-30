Fabián Blanco gestiona en Buenos Aires la defensa de recursos para La Rioja

El ministro Fabián Blanco y la diputada Gabriela Pedrali participaron en una reunión con legisladores nacionales para analizar el presupuesto 2027 y defender recursos provinciales. Se cuestionó el ajuste del Gobierno y se establecieron acciones conjuntas para garantizar un presupuesto equitativo que atienda las necesidades locales.

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El ministro Fabián Blanco participó en una reunión en Buenos Aires el 29 de septiembre junto a legisladores nacionales y autoridades económicas de varias provincias, incluyendo La Rioja. El encuentro tuvo como objetivo analizar el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 presentado por el Poder Ejecutivo y coordinar acciones para defender los recursos provinciales.

La reunión fue liderada por el presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, y el presidente del interbloque Unión por la Patria de la Cámara de Diputados, Germán Martínez. También estuvo presente la diputada nacional por La Rioja, Gabriela Pedrali. Los asistentes expresaron su preocupación por el ajuste fiscal y la supuesta discriminación del gobierno hacia provincias con administraciones opositoras.

Los participantes, que incluyeron a autoridades económicas de otras provincias, establecieron líneas de acción conjunta para abordar el debate legislativo del presupuesto. Blanco subrayó la relevancia de unificar criterios para fortalecer la posición de las provincias ante el Congreso, en un contexto donde las necesidades sociales y económicas están en aumento.