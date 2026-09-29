Cristina Kirchner apela a la ONU para revisar su condena en la Causa Vialidad

Cristina Kirchner solicitó a la ONU la revisión de su condena en la Causa Vialidad, argumentando violaciones de derechos. La defensa presenta nueva evidencia que podría influir en su futuro político.

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La ex presidenta Cristina Kirchner ha formalizado una solicitud ante las Naciones Unidas para que se revise la Causa Vialidad, por la que enfrenta una condena de seis años de prisión domiciliaria. Sus abogados, entre ellos Carlos Alberto Beraldi, argumentan que se han violado derechos fundamentales durante el juicio, lo cual ha llevado a llevar el caso al Comité de Derechos Humanos.

En una conferencia de prensa reciente, Beraldi reveló la existencia de nueva evidencia que busca anular la inhabilitación de Kirchner para postularse a cargos públicos. Esta condena se volvió firme tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia al recurso extraordinario presentado por su defensa. La intención es que el Comité, que se reunirá en octubre en Ginebra, analice el caso.

Beraldi destacó que menos del 1% de los fondos destinados a la Dirección de Vialidad durante la presidencia de Kirchner se asignó a Lázaro Báez, contrarrestando así la afirmación de que se favoreció a este empresario. A medida que se acerca la sesión del Comité, se generan expectativas sobre el posible impacto de esta revisión en la carrera política de la ex mandataria.