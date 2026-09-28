El PJ de La Rioja ajusta sus listas en la previa a las internas partidarias

El Tribunal Electoral del Partido Justicialista revisa más de una lista presentada en Chamical, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín. La oficialización de las listas es clave para la transparencia en las elecciones internas.

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El Tribunal Electoral del Partido Justicialista está revisando la documentación presentada para las elecciones internas partidarias tras el vencimiento del plazo para la presentación de listas. Hasta ahora, se han registrado más de una lista en los departamentos Chamical, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín.

Una vez que se complete la revisión, se formalizarán las listas que cumplan con los requisitos establecidos. En los casos donde se haya presentado una lista única, se procederá a su proclamación automática. Sin embargo, en los departamentos con más de una lista oficializada, la competencia seguirá según el cronograma electoral y la normativa del partido.

Este proceso es esencial para asegurar la transparencia y legitimidad de las elecciones internas, fundamentales para fortalecer la estructura del partido en la provincia.