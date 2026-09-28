Aumentan los robos en escuelas: la comunidad de Chepes demanda más seguridad

Personal policial investiga un robo en la Escuela Normal de Chepes. La seguridad en los colegios es una creciente preocupación, impulsando a autoridades a proponer nuevas medidas preventivas.

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Un robo se registró en la Escuela Normal de Chepes, lo que ha generado una creciente preocupación entre la comunidad educativa y los padres sobre la seguridad en los establecimientos escolares. Personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia se encuentra en el lugar realizando las primeras diligencias y relevamientos.

Los delincuentes ingresaron al establecimiento por la zona este del edificio, y las autoridades están trabajando para determinar qué elementos fueron sustraídos. Actualmente, la Policía ha implementado un amplio operativo en la zona en busca de pistas que ayuden a esclarecer el hecho.

Este incidente ha llevado a las autoridades locales a convocar reuniones para discutir medidas de seguridad que se puedan aplicar en las escuelas. La colaboración entre la comunidad y la fuerza policial es considerada fundamental para garantizar un entorno más seguro para todos.