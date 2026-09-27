Fiesta clandestina en La Rioja: 150 personas involucradas en incidentes por drogas y alcohol

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Un operativo policial realizado en la madrugada de este sábado desmanteló una fiesta clandestina en La Rioja, donde se encontraban aproximadamente 150 personas, incluyendo menores de edad consumiendo alcohol. La intervención se llevó a cabo tras recibir alertas de vecinos sobre ruidos y música a elevado volumen en un quincho en la intersección de avenida Carlos Lanzillotto y Carlos Peñaloza.

Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron que se trataba de un evento no habilitado. El responsable del quincho admitió haber alquilado el espacio sin la autorización municipal necesaria, lo que llevó a la orden de desalojo inmediato. Durante el operativo, algunos asistentes realizaron maniobras peligrosas en motocicletas, lo que generó momentos tensos con la policía. Como consecuencia, se retuvieron 5 motocicletas por estas acciones y se secuestraron 12 motocicletas más debido a la falta de casco y documentación.

Además, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico identificó a tres personas con conductas sospechosas y encontró sustancias prohibidas, incluyendo marihuana en varios envoltorios. Los detenidos fueron llevados a la base de la dirección especializada y quedaron a disposición de la Justicia. También participaron en el operativo efectivos de la Comisaría Octava, que colaboraron para asegurar el cumplimiento de la ley en la zona.