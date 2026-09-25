Viernes, 25 de Septiembre 2026
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Joven de 14 años internada tras accidente en un quinto piso de La Rioja

Una menor de 14 años cayó desde el quinto piso de un edificio en calle Dalmacio Vélez Sarsfield, sufriendo múltiples traumatismos. Su estado es reservado y se intensifica la preocupación por la seguridad en edificios altos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Joven de 14 años internada tras accidente en un quinto piso de La Rioja
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Una menor de 14 años fue hospitalizada de urgencia tras caer desde el quinto piso de un edificio en calle Dalmacio Vélez Sarsfield este jueves por la tarde. El incidente ocurrió alrededor de las 17:47 horas, generando conmoción en el barrio y movilizando a servicios de emergencia y personal policial debido a múltiples alertas de vecinos.

La niña presentó lesiones graves, incluyendo traumatismo de cráneo, traumatismo de tórax, y fracturas en sus miembros inferiores. Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja realizaron la primera asistencia, controlando hemorragias e inmovilizando a la menor hasta la llegada del servicio de emergencias DEM 107, que la trasladó a un nosocomio local.

El hecho ha suscitado preocupaciones entre los residentes, quienes manifestaron inquietudes sobre la seguridad en edificios altos y pidieron la implementación de medidas más estrictas para proteger a los jóvenes. La comunidad espera que las autoridades evalúen la situación y tomen acciones para prevenir futuros accidentes.

Actualmente, el estado de salud de la menor es reservado mientras se recupera en el hospital. Este trágico suceso ha resaltado la necesidad de realizar inspecciones regulares y adherirse a normativas de seguridad en edificaciones para garantizar la protección de todos.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito caída de altura seguridad en edificios salud pública comunidad
TL;DR

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