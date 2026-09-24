Militares accidentados en Famatina: heridos son llevados a la capital provincial

Dos efectivos del Ejército Argentino resultaron gravemente heridos tras el vuelco de un camión en Famatina. Ambos están en UTI con pronóstico reservado tras ser trasladados a un sanatorio en La Rioja Capital.

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Dos efectivos del Ejército Argentino sufrieron graves lesiones tras el vuelco de un camión Unimog en la zona de Mina La Mejicana, en el departamento Famatina. Los heridos son Damián Blas Arriagada, de 43 años, y Luciana Constanza Morales, de 33, quienes fueron trasladados de urgencia al sanatorio INCOR en la capital provincial después de ser atendidos inicialmente en el Hospital Eleazar Herrera Motta de Chilecito.

Ambos pacientes se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva bajo estricta supervisión médica, presentando contusiones pulmonares y traumatismos de tórax, con un pronóstico reservado. El accidente ocurrió durante tareas de adiestramiento y reconocimiento en la alta montaña, y se está investigando las causas del vuelco, lo que llevó a un amplio operativo de rescate en la región. Este incidente resalta los peligros que enfrentan los militares durante sus entrenamientos y la necesidad de realizar estas actividades en condiciones seguras.