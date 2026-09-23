Miércoles, 23 de Septiembre 2026
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Motociclista sufre grave accidente en Dique Los Sauces tras chocar con bicicleta

Un accidente grave en el Dique Los Sauces dejó a Yamil Campos, de 30 años, herido tras caer 15 metros en un precipicio. La investigación sobre el choque con una bicicleta está en curso.

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Un grave accidente de tránsito ocurrió este martes por la tarde en la zona turística del Dique Los Sauces, específicamente en la curva cercana al Parador Bahía. Un motociclista, identificado como Yamil Campos, de 30 años, colisionó violentamente con una bicicleta, lo que provocó que perdiera el control de su motocicleta marca Honda CG Titán y cayera a un precipicio de aproximadamente 15 metros de profundidad.

El incidente generó una rápida respuesta de personal de emergencias, bomberos y policía, quienes organizaron un operativo de rescate en un área de difícil acceso. Después de lograr extraerlo del barranco, Campos recibió atención médica y fue trasladado de urgencia en ambulancia a un hospital local para su internación y tratamiento especializado.

Las autoridades están investigando las circunstancias que llevaron a esta colisión entre la motocicleta y la bicicleta en el tramo afectado.

Etiquetas: la rioja dique los sauces accidente de tránsito motocicleta rescate emergencia
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