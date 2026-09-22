Martes, 22 de Septiembre 2026
Policiales

Desbordes en Sanagasta: 9 intervenciones policiales durante festejos estudiantiles

Los festejos por el Día del Estudiante en Sanagasta colapsaron la localidad, con la llegada de entre 600 y 800 jóvenes, y culminando en 9 intervenciones policiales por incidentes graves.

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Los incidentes ocurridos durante las celebraciones del Día del Estudiante en el departamento Sanagasta han generado una gran preocupación. La localidad, con una población de aproximadamente 3.500 habitantes, se vio desbordada por la llegada de entre 600 y 800 jóvenes desde el jueves, cifra que escaló hasta las 4.000 personas el domingo, coincidiendo con competencias de carreras en la zona.

Según la periodista local Claudia Vergara, la falta de un operativo de seguridad adecuado contribuyó a que el viernes se viviera la jornada más crítica, descrita como "la peor" por vecinos y autoridades. La situación resultó en actos de violencia urbana, incluyendo destrozos en propiedades, como la rotura de vidrios en una vivienda en la calle Carlos María Alvarez, cuya situación se repite en comparación con el año anterior.

La policía local, que recibió refuerzos de la Capital, realizó un total de nueve intervenciones, desarticulando una celebración no autorizada en una vivienda en la calle Los Maestros, donde se encontraban más de 100 jóvenes. También se registraron infracciones relacionadas con vehículos, incluyendo 7 retenciones preventivas y la detención de una pareja involucrada en una pelea.

Etiquetas: sanagasta incidentes operaciones policiales día del estudiante seguridad pública juventud
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