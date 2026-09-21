Tres departamentos de La Rioja alcanzan más del 90% de vacunación infantil en "Activá tu Escudo

La campaña “Activá tu Escudo” ha logrado un aumento en la cobertura de vacunación, alcanzando un 54% entre los niños nacidos en 2020 y 2021 en solo 38 días desde su implementación. Los departamentos de Chamical, Vinchina y Sanagasta destacan al haber superado el 90% en la vacunación de una de las cohortes priorizadas.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial y coordinada entre los ministerios de Salud y Educación, busca aumentar la inmunización en niños de nivel Inicial y Primario, enfocándose en siete departamentos. Además, se realizó una medición el 5 de agosto para evaluar el impacto inicial de la estrategia.
Los resultados han mostrado un crecimiento sostenido en la cobertura, especialmente entre la población nacida en 2015, donde Chamical alcanzó un 93%, Vinchina un 97% y Sanagasta un 90%. La subsecretaria de Planificación Estratégica y Monitoreo, Laura Zapata, enfatizó la importancia del seguimiento de indicadores para orientar futuras intervenciones y maximizar el impacto de la campaña.