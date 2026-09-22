Martes, 22 de Septiembre 2026
Salud

Curso gratuito de Manipulación de Alimentos: oportunidades para los riojanos en Salud

El Ministerio de Salud retoma mensualmente el curso gratuito de Manipulación de Alimentos, esencial para obtener el Carnet Nacional. La demanda crece, con participación de diversas instituciones.

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El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, ha iniciado una nueva edición del curso de Manipulación de Alimentos, una capacitación abierta y gratuita que permite obtener el Carnet Nacional de Manipulador de Alimentos. Este curso tiene como objetivo brindar los conocimientos necesarios para asegurar una adecuada manipulación, previniendo enfermedades transmitidas por alimentos.

Esteban Giovanini, director de Seguridad Alimentaria, destacó la importancia de retomar esta capacitación de forma mensual para satisfacer la creciente demanda. Resaltó que el curso es gratuito y accesible para toda la comunidad, una medida del Ministerio para eliminar barreras económicas que impidan la formación.

La participación ha sido variada, incluyendo a miembros del Ejército Argentino y cocineros de establecimientos educativos del departamento Famatina. Eliana Alem, subsecretaria de Ciclos de Vida y Objetivos Sanitarios Priorizados, subrayó el interés creciente de la comunidad en el cuidado de los alimentos y la salud de los consumidores, resaltando la presencia de comerciantes y miembros de merenderos.

Etiquetas: argentina ministerio de salud manipulación de alimentos carnet nacional capacitación gratuita seguridad alimentaria
TL;DR

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