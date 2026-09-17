Denisse González celebra los progresos en su tratamiento médico y su impacto positivo.

Denisse González anunció que encontró un tratamiento efectivo para su trombocitopenia severa, tras varios intentos fallidos. La influencer celebra este avance con alegría en redes sociales.

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Denisse González compartió en sus redes sociales un video en el que expresa su alegría por los recientes avances en su tratamiento para la trombocitopenia severa. La exparticipante de Gran Hermano ha enfrentado un complicado proceso de salud, que incluyó varias internaciones debido a la falta de plaquetas en sangre.

En el divertido video, Denisse revela que, según los últimos estudios, han encontrado el tratamiento adecuado. “Ayer mis estudios dieron bien y, aparentemente, encontramos el tratamiento ideal”, comentó, destacando que ahora continuará con hemogramas semanales y cuidados, sin la necesidad de probar nuevos tratamientos. Su publicación fue acompañada de un guiño humorístico sobre sus experiencias.

Los seguidores de la influencer le enviaron numerosos mensajes de apoyo y cariño, resaltando su valentía al enfrentar este difícil momento con optimismo. Denisse, conocida por compartir detalles de su vida y su enfermedad en Instagram, sigue inspirando a muchos con su fortaleza.